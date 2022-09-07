Оккупанты обстреляли ракетами Харьков и Змиев: горела автомойка, пострадали кафе и магазины

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В ночь на 7 сентября российские захватчики нанесли два ракетных удара по Немышлянскому району Харькова. Одна из ракет попала в двухэтажное здание, загорелась находившаяся рядом автомойка, пострадали кафе, магазины, автомобили. Вторая ракета попала в землю. Предварительно – без пострадавших.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также сегодня около 4 часов утра зафиксировали 1 ракетный удар в г. Змиев Чугуевского района, ракета попала в землю вблизи лечебного учреждения.

За прошедшие сутки, 6 сентября, оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Харьковского и Изюмского районов области. Есть разрушение жилых домов, хозяйственных построек, произошли пожары.

Вчера в результате ракетного удара по поселку Печенеги Чугуевского района получили ранения два человека – 45-летний мужчина и 17-летний парень.

В Богодуховском районе ранения получили 41-летняя и 51-летняя женщина. Состояние пострадавших – легкое и среднее.

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. В результате успешных действий военных ВСУ во временно оккупированной Александровке большие потери понесли оккупанты из частных военных компаний.

Напомним, оккупанты снова обстреляли Славянск, есть попадания в школу и дом, где под завалами могут быть люди.

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