Оккупанты обстреляли ракетами Харьков: возник пожар на предприятии

Около 02:00 российские войска ударили по Индустриальному району Харькова. Зафиксировали два ракетных попадания.

Об этом 17 сентября сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, в результате ударов возник пожар на одном из предприятий, спасатели ликвидировали пожар. Обошлось без пострадавших.

В ходе осмотра мест взрывов был установлен тип ракеты 5В55 ЗРК "С-300".

Фото: Олег Синєгубов

Напомним, начались 206 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка. Детальнее о ситуации на фронте — в сводке Генштаба ВСУ 17 сентября.

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