Оккупанты обстреляли ракетами Краматорск: в ОВА рассказали о ночи в Донецкой области

Россияне убили одного мирного жителя.
Утром 10 ноября российская армия выпустила четыре ракеты по Краматорску. По предварительной информации, обошлось без жертв.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
На Волновахском направлении в ночь на четверг происходили интенсивные артобстрелы Угледара и Павловки.
На Донецком направлении два человека получили ранения в Красногоровке. Кроме того, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой и центральной части города.
На Горловском направлении оккупанты атаковали Бахмут. В результате вражеской атаки погиб один человек. Ранения получили двое мирных жителей. Россияне повредили пять частных домов, одну многоэтажку и одно предприятие.
В Соледарской громаде интенсивные обстрелы происходили вблизи Яковлевки и Бахмутского, а также под огнем окрестности Торецкой и Светлодарской общин.
На Лисичанском направлении россияне ранили одного жителя Лимана. Оккупационные войска не прекращают обстреливать Торское и Заречное.
К слову, в течение 9 ноября россияне убили одного гражданского в Донецкой области — в Бахмуте. Кроме того, пять человек в области получили ранения.
Как сообщалось, начались 260 сутки российского вторжения в Украину. Оккупанты пытаются удержать захваченные территории и ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня.