Оккупанты обстреляли ракетами Краматорск: в ОВА рассказали о ночи в Донецкой области

Утром 10 ноября российская армия выпустила четыре ракеты по Краматорску. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

На Волновахском направлении в ночь на четверг происходили интенсивные артобстрелы Угледара и Павловки.

На Донецком направлении два человека получили ранения в Красногоровке. Кроме того, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой и центральной части города.

На Горловском направлении оккупанты атаковали Бахмут. В результате вражеской атаки погиб один человек. Ранения получили двое мирных жителей. Россияне повредили пять частных домов, одну многоэтажку и одно предприятие.

В Соледарской громаде интенсивные обстрелы происходили вблизи Яковлевки и Бахмутского, а также под огнем окрестности Торецкой и Светлодарской общин.

На Лисичанском направлении россияне ранили одного жителя Лимана. Оккупационные войска не прекращают обстреливать Торское и Заречное.

К слову, в течение 9 ноября россияне убили одного гражданского в Донецкой области — в Бахмуте. Кроме того, пять человек в области получили ранения.

Как сообщалось, начались 260 сутки российского вторжения в Украину. Оккупанты пытаются удержать захваченные территории и ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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