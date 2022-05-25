Оккупанты обстреляли ракетами Краснополье: глава Сумской ОВА показал последствия

В ночь на 25 мая российские оккупанты обстреляли ракетами Краснополье.
По предварительной информации, пуск был произведен с самолета.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Около часа ночи с территории России враг выпустил ракеты по нашему Краснополью. Пуск, предварительно, был с самолета, который не пересекал государственную границу", — отметил он.
Глава области добавил, что в результате этого пострадали дома мирных жителей поселка. Повреждены около 20 домов и ЛЭП. Половина поселка осталась без электроэнергии. Погибших предварительно нет, подчеркнул Живицкий.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 91-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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