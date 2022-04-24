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Оккупанты обстреляли ракетами объекты инфраструктуры в Полтавской области — глава ОВА

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Оккупанты обстреляли ракетами объекты инфраструктуры в Полтавской области — глава ОВА

Российские оккупанты выпустили пять ракет по Полтавской области.

Враг попал по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. Все подробности позже", — говорится в сообщении.

Сейчас в Полтавской области продолжает звучать воздушная тревога, поэтому местных призывают не выходить из укрытий.

Напомним, утром 24 апреля российские оккупанты обстреляли ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" в Донецкой области. Из-за обстрелов повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания.

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