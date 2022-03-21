Оккупанты обстреляли ракетами Подольский район Киева: восемь погибших, прокуратура открыла дело

В результате удара разрушения получил ТЦ.
Вечером воскресенья, 20 марта, российская армия нанесла ракетный удар в Подольском районе Киева: известно о восьми погибших.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Отмечается, что вооруженные силы Российской Федерации, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, осуществили ракетный обстрел Подольского района столицы. В результате удара возник пожар, разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.
Кроме того, по предварительным данным, восемь человек погибли. Информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и правоохранители.
Подольская окружная прокуратура столицы начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Напомним, что в Киеве после мощных взрывов 20 марта произошел масштабный пожар в спальном районе. В соцсетях пишут, что сработало ПВО, однако обломки ракет упали на здание, после чего он вспыхнул.
Читайте также: