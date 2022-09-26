Оккупанты обстреляли ракетами промышленную зону в Николаеве (фото)

В понедельник, 26 сентября, около 05:00 оккупанты обстреляли Николаев. Россияне нанесли по городу ракетные удары.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

По предварительной информации, российские войска обстреляли ракетами промышленную зону в окрестностях города. Там повреждены окна, крыша и двери в зданиях, частично разрушено складское помещение.

Фото: Александр Сенкевич в Facebook

Фото: Александр Сенкевич в Facebook

Фото: Александр Сенкевич в Facebook

Напомним, начались 215 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки оккупанты на 13 участках, а украинские пилоты отработали по 25 районам сосредоточения врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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