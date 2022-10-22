Оккупанты обстреляли ракетами Ровенщину: повреждены электроподстанции

Российская армия в субботу, 22 октября, нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Ровенской области. В части Ровенского района нет электропитания.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, в результате вражеского удара повреждены электроподстанции. Жертв в результате атаки армии РФ нет.

"Коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий. В ближайшее время возобновим подачу света и воды. Преодолим этот вызов, как и предыдущие", — подчеркнул глава области.

Тревогу в области объявили в 07:55, а закончилась она в 10:54. Снова известили об опасности в 11:36.

В ОВА сообщили, что из-за отсутствия электроэнергии сирены в Ровенском районе не работают. Временно объявлять тревогу на улицах будут машины ГСЧС и патрульной полиции, а на территории пожарных частей будут включать громкоговорители.

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. В Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Также о ее работе сообщили во Львовской области.

В Хмельницком прогремел взрыв. Его официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. После вражеской атаки город оказался без электроэнергии. Впоследствии в ОВА сообщили еще и о "прилете" в области.

В Черновицкой области над Днестровским райономсбили российскую ракету. Она упала в озеро.

Атаковали русские и Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь. В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр.

Российские захватчики атаковали критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах. В области уже приступили к отключению электроэнергии.

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