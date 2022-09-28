Оккупанты обстреляли ракетами С-300 Харьковщину: в ОВА рассказали, как прошли сутки

В течение суток русская армия обстреливала Купянский, Изюмский, Харьковский и Богодуховский районы области.
Минувшей ночью около 21:00 оккупанты обстреляли Холодногорский район ракетами ЗРК С-300. В результате вражеской атаки повреждены объекты инфраструктуры. Предварительно обе без пострадавших.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Больше всего страдают от обстрелов населенные пункты Купянского района. В течение суток с ранением госпитализировали в медучреждения пять человек. В Богодуховском районе ранения получила 16-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.
На деоккупированной территории Харьковщины продолжается разминирование. В сутки пиротехники обезвредили 1547 взрывоопасных предметов.
"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Наши защитники освобождают Харьковщину от оккупантов. Вчера Генштаб ВСУ подтвердил увольнение г. Купянск-Узловой", — говорится в сообщении Синегубова.
Напомним, почти месяц назад украинские Вооруженные силы начали деоккупировать Харьковскую область. По состоянию на 27 сентября украинским защитникам удалось освободить от российских оккупантов 454 населенных пункта в Харьковской области.
Читайте также:
- Количество "голосовавших на референдуме" в Луганской области примерно равно численности избирателей 2012 года — ОВА
- В Донецкой области россияне попали в здание школы, где было обустроено хранилище для гражданских
- Трюдо заявил, что Канада введет санкции против Москвы из-за "референдума" в Украине