Оккупанты обстреляли ракетами С-300 Харьковщину: в ОВА рассказали, как прошли сутки

В течение суток русская армия обстреливала Купянский, Изюмский, Харьковский и Богодуховский районы области.

Минувшей ночью около 21:00 оккупанты обстреляли Холодногорский район ракетами ЗРК С-300. В результате вражеской атаки повреждены объекты инфраструктуры. Предварительно обе без пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Больше всего страдают от обстрелов населенные пункты Купянского района. В течение суток с ранением госпитализировали в медучреждения пять человек. В Богодуховском районе ранения получила 16-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

На деоккупированной территории Харьковщины продолжается разминирование. В сутки пиротехники обезвредили 1547 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Наши защитники освобождают Харьковщину от оккупантов. Вчера Генштаб ВСУ подтвердил увольнение г. Купянск-Узловой", — говорится в сообщении Синегубова.

Напомним, почти месяц назад украинские Вооруженные силы начали деоккупировать Харьковскую область. По состоянию на 27 сентября украинским защитникам удалось освободить от российских оккупантов 454 населенных пункта в Харьковской области.

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