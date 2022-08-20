Оккупанты обстреляли ракетами дома в Вознесенске: четверо раненых детей в тяжелом состоянии

В субботу, 20 августа, российские войска нанесли удар по городу Вознесенск в Николаевской области.
Армия агрессорки России обстреляла ракетами жилищный сектор. оккупанты попали в пятиэтажку, а также в частные дома.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Сегодня днем рашисты обстреляли город Вознесенск", – написал руководитель области.
По его словам, по состоянию на 13.00 известно о семи раненых, среди которых трое детей. Впрочем, впоследствии Ким подчеркнул : по состоянию на 13:30 известно о девяти раненых. Среди них четверо детей. "Дети все трудные. Возраст от 3 до 17 лет", — добавил он.
В свою очередь, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева подчеркнула, что возле разрушенных домов "нет и никогда не было даже в окрестностях военных объектов".
"Наши врачи из областной детской больницы выехали на место. На данный момент двух пострадавших в результате обстрела детей оперируют на месте — в Вознесенске. Третьего ребенка с серьезными ранениями везут для оказания помощи в областной центр", — рассказала она.
Как сообщалось, в ночь на субботу, 20 августа, около 03:00 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации, россияне ударили городу ракетами С-300.
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