Оккупанты обстреляли ракетами Запорожья: пострадали люди и гражданская инфраструктура

В результате ночных ударов по Запорожью пострадала гражданская инфраструктура областного центра. Кроме того, пострадали люди.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По состоянию на утро 23 сентября известно о семи поврежденных домах. У них вылетели стекла.

"Если ваш дом тоже получил разрушение в результате обстрелов, сообщайте об этом на 15-80", — подчеркнул Куртев.

Напомним, утром 22 сентября российская армия нанесла ракетный удар по областному центру. Тогда в результате атаки погиб один человек, а также было известно о по меньшей мере пятерых раненых людях.

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