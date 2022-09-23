Оккупанты обстреляли ракетами Запорожья: пострадали люди и гражданская инфраструктура

Ночью оккупанты выпустили по Запорожью около десяти снарядов.
В результате ночных ударов по Запорожью пострадала гражданская инфраструктура областного центра. Кроме того, пострадали люди.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
По состоянию на утро 23 сентября известно о семи поврежденных домах. У них вылетели стекла.
"Если ваш дом тоже получил разрушение в результате обстрелов, сообщайте об этом на 15-80", — подчеркнул Куртев.
Напомним, утром 22 сентября российская армия нанесла ракетный удар по областному центру. Тогда в результате атаки погиб один человек, а также было известно о по меньшей мере пятерых раненых людях.
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