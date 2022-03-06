Оккупанты обстреляли район перед станцией Коростень: поезд Киев-Рахов задержится на 3 часа

Оккупанты обстреляли район перед станцией Коростень: поезд Киев-Рахов задержится на 3 часа

Потерпевших или повреждений подвижного состава нет.

Оккупанты обстреляли район перед железнодорожной станцией Коростень, из-за чего поезд Киев-Рахов задержится на 3 часа.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Только перед ст. Коростень произошел обстрел, из-за чего поезд 95 Киев-Рахов задержится на 3 часа: поезд держался на безопасном расстоянии, пострадавших или повреждений подвижного состава нет. Следующие поезда дальнего сообщения будут следовать обходным путем", — говорится в сообщении.