Оккупанты обстреляли с беспилотника Змиевку в Херсонской области: есть пострадавший

Российские оккупанты обстреляли с беспилотника Змиевку в Херсонской области. В результате чего пострадал мужчина.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Как стало известно, из-за вражеских обстрелов во дворе дома пострадал 68-летний мужчина.

"Он получил контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, обломочные ранения рук. После оказания медпомощи потерпевший отказался от госпитализации", – рассказали в Херсонской ОВА.

Напомним, что РФ собрала силы для штурма плацдарма на левобережье Херсона.

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