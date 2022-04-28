Оккупанты обстреляли с вертолетов Харьковскую область: ранены дети

Российские оккупанты с вертолетов обстреляли Золочевскую громаду в Харьковской области.

В результате двое детей получили ранения, а несколько частных домов и предприятий — разрушены.

Об этом сообщает Общественное Харьков.

"До обеда сегодня очень сильно обстреляли Золочев. Есть разрушенные частные дома, предприятия. Затем обстреляли Одноробовку, это село нашей громады практически на границе с РФ. Там 8 поврежденных и 4 полностью разрушенных дома", — говорит глава громады Виктор Коваленко.

После этого оккупанты начали обстреливать соседнюю Александровку, в результате чего в больницу попали двое детей.

"Залетели туда (в Александровку — ред.) два российских вертолета и начали бить. Ранены двое детей — школьники 9 и 11 лет. Ранения в шею, в бедро. Отправили в больницу", — отметил Коваленко.

Напомним, в Боровской громаде Харьковской области российские оккупанты полностью разрушили две школы. Также другие образовательные учреждения россияне частично повредили и разграбили.

В Харьковской области враг нанес удары по Чугуеву и Золочеву, ожесточенные бои продолжаются на Изюмщине

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