Оккупанты обстреляли село Новые Петровцы под Киевом: погиб 2-летний ребенок

Еще четыре человека получили ранения.

В результате очередного обстрела оккупантами села на Киевщине погиб 2-летний ребенок, еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

"Вышгородской окружной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 17 марта 2022 года около 15 часов, оккупанты цинично, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, осуществили обстрел села Новые Петровцы в Вышгородском районе. В результате вражеской атаки смертельно травмирован 2-летний мальчик, еще четверо мирных жители получили ранения, разрушен двухэтажный дом. Прокуроры продолжают фиксировать все преступления страны-агрессора с целью привлечения виновных к ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, во время ракетных обстрелов в Киеве погибла известная украинская актриса.