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Оккупанты обстреляли село в Херсонской области: повреждены с десяток жилых домов, пострадала 17-летняя девушка

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Оккупанты обстреляли село в Херсонской области: повреждены с десяток жилых домов, пострадала 17-летняя девушка

Оккупанты еще раз обстреляли Херсонщину/фото иллюстративное / Фото: ТСН.ua

С несовершеннолетней работают медики.

Российские оккупанты осуществили ракетный обстрел села Веривка Тягинского общества. В результате пострадала несовершеннолетняя.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

“В результате вражеского удара в населенном пункте повреждено с десяток жилых домов. 17-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести с минно-взрывной травмой и ранением ноги. Врачи оказывают ей необходимую помощь”, – рассказал Александр Прокудин.

Напомним, что на временно оккупированной Луганщине враг готовится к новой волне мобилизации.

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Дата публикации
Просмотры
411
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