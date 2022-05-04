Оккупанты обстреляли село в Луганской области: погиб священник

Российские захватчики нанесли удар по поселку городского типа Михайловка, в результате чего погиб один человек, также есть раненые.

Во вторник, 3 мая, оккупанты открыли огонь по селам близ Рубежного Луганской области.

В результате обломочного ранения погиб и.о. наместника Свято-Ильинского мужского монастыря с. Варваровка и настоятель храма святителя Феодосия Черниговского в самой Михайловке иеромонах Парфений.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Российская армия продолжает соревнование с Богом. В Луганской области с конца февраля по меньшей мере 15 религиозных сооружений были повреждены в результате вражеских обстрелов, также были ранены служители церквей", — отметил он.

Напомним, Северодонецк может попасть в осаду по мариупольскому сценарию.

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