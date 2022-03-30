Оккупанты обстреляли село в Запорожской области: среди пострадавших есть ребенок

Оккупанты обстреляли село в Запорожской области: среди пострадавших есть ребенок

Ранены трое местных жителей.

Российские оккупанты обстреляли мирный населенный пункт Новоивановка в Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Также читайте Россия нанесла три ракетных удара по Хмельницкому: в ОГА рассказали детали ночного обстрела

Отмечается, что в результате обстрелов армии Российской Федерации ранены трое местных жителей. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний.

Кроме того, от артобстрелов и авиаударов оккупантов в страны-оккупантки пострадал гражданский сектор, многоэтажки, местная инфраструктура и дороги в городах Гуляйполе и Орехов. Информация о пострадавших в результате вражеских обстрелов уточняется.

Как сообщалось, обстановка вокруг города Запорожья и области остается напряженной, но контролируемой. Оккупанты страны-захватницы России теряют и личный состав, и технику. Российская армия пытается продвигаться в направлениях Гуляйполя, Запорожья, Каменского, но успеха не имеет.

Читайте также: