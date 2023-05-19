Оккупанты обстреляли шесть общин Сумской области: есть пострадавшие

В четверг, 18 мая, захватчики атаковали шесть общин Сумской области. В регионе зафиксировано 62 взрыва и 10 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Юнаковская община: враг бил из минометов и артиллерии – 15 взрывов.

Белопольская и Новослободская общины: минометный обстрел – 16 взрывов.

Миропольская община: обстрел из минометов – 3 взрыва. Поврежден жилой дом в селе Мирополье.

Эсманская община: минометная атака – 10 взрывов. Двое гражданских получили контузии. Поврежден частный жилой дом, хозяйственное сооружение, трактор, полевой опрыскиватель.

Краснопольская община: минометный обстрел – 18 взрывов.

Ранее мы сообщали, что украинские защитники заняли одну из "господствующих высот" в Бахмуте. Теперь все позиции оккупантов хорошо прослеживаются и удобны для огневого поражения, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.