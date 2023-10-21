Оккупанты обстреляли школу на Херсонщине — видео последствий атаки

В ночь на 21 октября оккупационная армия РФ обстреляла село Молодежное Херсонской области – в результате атаки повреждено здание школы.

Об этом рассказал глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

На видео видно поврежденное здание школы и разбросанный кирпич на территории учебного заведения после обстрелов оккупантов.

Мрочко также добавил, что за минувшие сутки российские войска 11 раз обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной громады и использовали 35 снарядов.

Поражения зафиксированы в Херсоне, Молодежном, Приднепровском, Камышанах и Антоновке.

Ночью противник совершил обстрел из РСЗО Приднепровского и артиллерийский обстрел Херсона.

Напомним, оккупанты ударили по Кривому Рогу ракетами и дронами – что известно о "прилетах".

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