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Оккупанты обстреляли школу на Херсонщине — видео последствий атаки

Оккупанты обстреляли школу на Херсонщине — видео последствий атаки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
249
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты обстреляли школу на Херсонщине — видео последствий атаки

Повреждена школа в Херсонской области после обстрелов окупантов/Фото: скриншот

Российские захватчики продолжают ежедневные удары и обстрелы Херсонской области.

В ночь на 21 октября оккупационная армия РФ обстреляла село Молодежное Херсонской области – в результате атаки повреждено здание школы.

Об этом рассказал глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

На видео видно поврежденное здание школы и разбросанный кирпич на территории учебного заведения после обстрелов оккупантов.

Мрочко также добавил, что за минувшие сутки российские войска 11 раз обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной громады и использовали 35 снарядов.

Поражения зафиксированы в Херсоне, Молодежном, Приднепровском, Камышанах и Антоновке.

Ночью противник совершил обстрел из РСЗО Приднепровского и артиллерийский обстрел Херсона.

Напомним, оккупанты ударили по Кривому Рогу ракетами и дронами – что известно о "прилетах".

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Оккупанты обстреляли школу на Херсонщине

Оккупанты обстреляли школу на Херсонщине

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Дата публикации
Просмотры
249
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