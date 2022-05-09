Оккупанты обстреляли школу в Луганской области, где скрывались люди: генсек ООН требует от РФ прекратить войну

Оккупанты обстреляли школу в Луганской области, где скрывались люди: генсек ООН требует от РФ прекратить войну

Генсек ООН Антониу Гутерриш отреагировал на бомбардировку школы в Луганской области.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потрясен сообщением о нападении на школу в Белогоровке Луганской области 7 мая, где скрывались мирные люди.

Об этом заявил спикер Гутерриша из Украины Стефан Дюжаррик.

По его словам, это нападение является еще одним напоминанием о том, что в этой войне, как и во многих других конфликтах, граждане платят наивысшую цену. Гутерриш подчеркнул, что во время войны необходимо всегда беречь гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

"Эта война должна быть прекращена, должен быть установлен мир согласно Уставу ООН и международному праву", — говорится в заявлении.

Отмечается, что ООН и ее гуманитарные партнеры в Украине будут продолжать поддерживать тех, чья жизнь была разрушена войной.

Напомним, в Луганской области российские военные уничтожили здание сельской школы, в котором от обстрелов скрывались жители села. Поскольку удар был очень сильным, то шансов у людей выжить практически не было.

Большинство людей, для которых учебное заведение было хранилищем, погибли.

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