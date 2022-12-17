Оккупанты обстреляли штаб гуманитарной помощи в пригороде Херсона: погиб человек, есть раненые (фото)

Российские оккупационные войска 17 декабря обстреляли село Степановка в пригороде освобожденного украинского Херсона.

Об этом в субботу, 17 декабря, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его данным, россияне попали в штаб гуманитарной помощи. В результате обстрела погибла женщина, еще двое гражданских людей госпитализировали в больницу.

Также повреждено здание школы, больницы и церкви.

"Пригород Херсона, село Степановка. россияне из миномета обстреляли населенный пункт. Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи! 1 женщина скончалась от полученных ранений, еще 2 человека в больнице. Вражеский удар повредил здание школы, больницы и церкви", — говорится в сообщении.

Обстрел Степановки 17 декабря / Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

Как уточнил глава ОВА Ярослав Янушевич, оккупанты также попали в гериатрический центр, где оказывают помощь пожилым людям. В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждения крыши и крыльца.

"Российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка. Оккупанты подло целили в заведение. К счастью, погибших или раненых нет", — написал Янушевич.

Напомним, утром 17 декабря оккупанты тоже обстреливали Херсон. В результате, погиб мужчина, есть пострадавшая. В полиции говорят, что оккупанты обстреляли Бериславский и Херсонский районы, Херсон и его пригород.

В областном центре под вражеский удар попали гражданские здания в нескольких районах города. В результате атаки повреждены электросети, пылала территория производственного комплекса. В многоэтажках из-за обстрела разбиты окна, повреждены балконы, в квартирах возникли пожары.

15 декабря россияне также обстреляли пункт помощи Красного Креста в Херсоне. В результате атаки РФ погибла женщина – парамедик, волонтер.

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