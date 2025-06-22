Оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск: погиб 17-летний парень (фото)

Последствия обстрела Краматорска и Славянская / © t.me/VadymFilashkin

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Российские захватчики ударили по городам Славянск и Краматорск Донецкой области. В результате атаки погиб 17-летний юноша, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В Славянске зафиксированы значительные разрушения — повреждены 32 частных дома, 2 административных здания, 4 многоэтажки, производственное помещение и 3 автомобиля.

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В Краматорске россияне ударили по жилому дому и промышленной зоне. Пока известно об одном раненом.

Под завалами остается человек, продолжаются спасательные работы.

«Враг намеренно целит в гражданских. Опасность не исчезает ни на день», — подчеркнул глава области.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 21 июня в Сумской области снова раздались взрывы — обстрелы подверглась Сумская община.

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Мы ранее информировали, что российская террористическая армия совершила массированную атаку ударными дронами типа «Шахед» на город Нежин Черниговской области.