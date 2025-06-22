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Оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск: погиб 17-летний парень (фото)
Российские войска атаковали Славянск и Краматорск. Погиб 17-летний парень, еще по меньшей мере три человека получили ранения.
Российские захватчики ударили по городам Славянск и Краматорск Донецкой области. В результате атаки погиб 17-летний юноша, еще три человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
В Славянске зафиксированы значительные разрушения — повреждены 32 частных дома, 2 административных здания, 4 многоэтажки, производственное помещение и 3 автомобиля.
В Краматорске россияне ударили по жилому дому и промышленной зоне. Пока известно об одном раненом.
Под завалами остается человек, продолжаются спасательные работы.
«Враг намеренно целит в гражданских. Опасность не исчезает ни на день», — подчеркнул глава области.
Ранее сообщалось, что поздно вечером 21 июня в Сумской области снова раздались взрывы — обстрелы подверглась Сумская община.
Мы ранее информировали, что российская террористическая армия совершила массированную атаку ударными дронами типа «Шахед» на город Нежин Черниговской области.