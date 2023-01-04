Оккупанты обстреляли судостроительный завод, газопровод и дома на Херсонщине, есть жертвы: что известно

В Херсоне оккупанты вели огонь по жилым кварталам.
Российские оккупанты, за минувшие сутки, 3 января, обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины 73 раза. Из-за атак оккупантов есть жертвы и раненые.
Об этом сообщил Ярослав Янушевич, глава Херсонской ОВА.
Стреляли оккупанты по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Сам Херсон армия РФ атаковала 11 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в судостроительный завод, газопровод, частные и многоквартирные дома.
За прошедшие сутки из-за россиян погибли 2 человека, 5 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, в ночь на 4 января стало известно, что Херсон обстреляли оккупанты зажигательными снарядами.
3 января оккупанты ударили по транспортному предприятию в Херсоне. Россияне повредили десятки троллейбусов.
Также россияне обстреляли авторынок и дома в Херсоне. Войска РФ традиционно избивали мирными населенными пунктами области.
В новогоднюю ночь в результате очередного обстрела РФ пострадали 13-летний Ярослав и его 12-летняя сестра. Мальчик попал во вражеский обстрел дважды подряд.
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