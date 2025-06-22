Оккупанты обстреляли Сумщину: что известно о "прилете"

Россия атаковала Сумщину / © ТСН.ua

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Поздно вечером 21 июня в Сумской области снова раздались взрывы — обстрела потерпела Сумская община.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

По его словам, атака произошла после 23:00. По предварительной информации, враг нанес удар по окрестностям Сум — в Заречном районе.

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В результате обстрела повреждены несколько частных домов.

На месте происшествия работают все экстренные службы. Территория обследуется для обнаружения новых повреждений или возможных неразорвавшихся боеприпасов.

Напомним, в Сумской области активно внедряется современная система борьбы с российскими беспилотниками, которая направлена на эффективное уничтожение как ударных, так и разведывательных дронов противника.

В области уже действуют мобильные подразделения, обученные для противодействия БПЛА. По данным местных властей, эти группы демонстрируют высокую эффективность в выполнении поставленных задач.

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В ОВА отметили, что из соображений безопасности детали работы новой системы не разглашаются. Однако подтверждается, что механизм взаимодействия с военными подразделениями работает слаженно и позволяет оперативно реагировать на ключевые потребности обороны, поступающие непосредственно от командования.