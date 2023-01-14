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Оккупанты обстреляли Сумщину с территории России: ранен мужчина

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Оккупанты обстреляли Сумщину с территории России: ранен мужчина

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Вражескими обстрелами приграничных районов повреждены четыре частных дома.

Российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области 14 января с территории РФ, применив минометы и артиллерию.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Сумщина. Приграничные районы области обстреляли с территории РФ. Оккупанты применили минометы и артиллерию", – говорится в заявлении.

В результате вражеских обстрелов местный житель получил осколочное ранение. Ему оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, повреждены четыре частных дома.

Напомним, российские захватчики в очередной раз устроили массированный ракетный обстрел Украины 14 января. Так, оккупанты запустили 38 ракет и попали в объекты критической инфраструктуры в пяти областях и в жилой дом в Днепре, где погибли люди и есть много раненых. Силам ПВО удалось сбить 25 вражеских ракет.

В результате этого налета террористов в Харьковской и Львовской области возникла сложная ситуация с электроэнергией, однако энергетики уже работают над восстановлением.

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Дата публикации
Просмотры
155
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