Оккупанты обстреляли Сумщину с территории России: ранен мужчина

Российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области 14 января с территории РФ, применив минометы и артиллерию.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Сумщина. Приграничные районы области обстреляли с территории РФ. Оккупанты применили минометы и артиллерию", – говорится в заявлении.

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В результате вражеских обстрелов местный житель получил осколочное ранение. Ему оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, повреждены четыре частных дома.

Напомним, российские захватчики в очередной раз устроили массированный ракетный обстрел Украины 14 января. Так, оккупанты запустили 38 ракет и попали в объекты критической инфраструктуры в пяти областях и в жилой дом в Днепре, где погибли люди и есть много раненых. Силам ПВО удалось сбить 25 вражеских ракет.

В результате этого налета террористов в Харьковской и Львовской области возникла сложная ситуация с электроэнергией, однако энергетики уже работают над восстановлением.

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