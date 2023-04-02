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Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов, артиллерии и гранатометов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов, артиллерии и гранатометов

Оккупанты обстреляли Сумскую область / Фото: Сумская ОВА

Зафиксировано более 46 "прилетов" и выстрелов.

В субботу, 1 апреля, захватчики обстреляли две общины Сумщины. Россияне били из артиллерии, минометов и гранатометов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Эсманская община: обстрел из САУ – 7 "прилетов";
  • Белопольское общество: с территории РФ был обстрел из миномета — 29 "прилетов". Также захватчики атаковали населенные пункты из АГС – 10 выстрелов.

"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", – говорится в сообщении.

Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено, говорят военные.

Ранее мы сообщали, что в российском Ростове-на-Дону и в соседнем Новочеркасске местных испугал звук, похожий на мощный взрыв. Ударную волну почувствовали в жилых домах, в припаркованных машинах сработала сигнализация.

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Дата публикации
Просмотры
137
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