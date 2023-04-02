Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов, артиллерии и гранатометов

Зафиксировано более 46 "прилетов" и выстрелов.

В субботу, 1 апреля, захватчики обстреляли две общины Сумщины. Россияне били из артиллерии, минометов и гранатометов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Эсманская община: обстрел из САУ – 7 "прилетов";

Белопольское общество: с территории РФ был обстрел из миномета — 29 "прилетов". Также захватчики атаковали населенные пункты из АГС – 10 выстрелов.

"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", – говорится в сообщении.

Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено, говорят военные.

Ранее мы сообщали, что в российском Ростове-на-Дону и в соседнем Новочеркасске местных испугал звук, похожий на мощный взрыв. Ударную волну почувствовали в жилых домах, в припаркованных машинах сработала сигнализация.

От обстрела погиб младенец и бабушка – семью уговаривали эвакуироваться из Авдеевки