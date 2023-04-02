Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов, артиллерии и гранатометов

Зафиксировано более 46 "прилетов" и выстрелов.
В субботу, 1 апреля, захватчики обстреляли две общины Сумщины. Россияне били из артиллерии, минометов и гранатометов.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Эсманская община: обстрел из САУ – 7 "прилетов";
- Белопольское общество: с территории РФ был обстрел из миномета — 29 "прилетов". Также захватчики атаковали населенные пункты из АГС – 10 выстрелов.
"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", – говорится в сообщении.
Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено, говорят военные.
Ранее мы сообщали, что в российском Ростове-на-Дону и в соседнем Новочеркасске местных испугал звук, похожий на мощный взрыв. Ударную волну почувствовали в жилых домах, в припаркованных машинах сработала сигнализация.
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