Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и гранатометов

В четверг, 16 марта, захватчики атаковали две общины в Сумской области. В регионе зафиксировали более 140 "прилетов" и выстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Белопольскую общину обстреляли из миномета (8 "прилетов") и АГС-17 (около 90 "выстрелов");

Шалыгинская община тоже была под минометным обстрелом – 43 "прилета".

Потерь и разрушений нет. В настоящее время оперативная обстановка в приграничных регионах контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено, говорят военные.

Ранее мы сообщали, что захватчики обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами. Ранены шесть гражданских жителей, в том числе и иностранный волонтер.