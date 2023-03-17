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Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и гранатометов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и гранатометов

Фото: СБУ

Россияне продолжают терроризировать приграничные населенные пункты Сумской области.

В четверг, 16 марта, захватчики атаковали две общины в Сумской области. В регионе зафиксировали более 140 "прилетов" и выстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Белопольскую общину обстреляли из миномета (8 "прилетов") и АГС-17 (около 90 "выстрелов");
  • Шалыгинская община тоже была под минометным обстрелом – 43 "прилета".

Потерь и разрушений нет. В настоящее время оперативная обстановка в приграничных регионах контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено, говорят военные.

Ранее мы сообщали, что захватчики обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами. Ранены шесть гражданских жителей, в том числе и иностранный волонтер.

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Дата публикации
Просмотры
96
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