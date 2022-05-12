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Оккупанты обстреляли Сумскую область около 20 раз: есть жертвы

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Оккупанты обстреляли Сумскую область около 20 раз: есть жертвы

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Сегодня, 12 мая, российские оккупанты обстреляли село Новые Вырки Сумской области около 20 раз.

В результате вражеского налета один человек погиб.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня утром обстрелы с территории России были снова. Около 20 прилетов из тяжелой артиллерии по территории с. Новые Вырки Сумского района. Обстрел продолжался в период с 06.00-06.30, погиб один человек", — написал Живицкий.

Дополнительную информацию о разрушениях глава Сумской ОВА пообещал предоставить позднее.

Напомним, из-за запрета продажи западных технологий российские инженеры вынуждены использовать в военной технике компьютерные чипы, предназначенные для бытовой техники.

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