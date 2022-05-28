Оккупанты обстреляли Сумскую область: применяли ракеты, минометы и артиллерию

В ночь на субботу, 28 мая, оккупанты государства-агрессора России обстреливали Сумскую область.

Территории региона российские военные обстреливали с полуночи до 04:00. Пострадали несколько общин Сумщины.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, по области нанесен ракетный удар. В Путивльской общине разрушено сельхозпредприятие.

Кроме того, со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины. Зафиксировали около шести прилетов.

С территории РФ кафиры также обстреляли из артиллерии Эсманскую общину. По словам Живицкого, было около 30 прилетов по окрестностям Бачевска.

В результате атак оккупантов обошлось без человеческих жертв, подчеркнул руководитель Сумщины.

Напомним, начались 94 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты продолжают штурм на Донбассе, но успеха не имеют, ВСУ отбили восемь атак страны агрессорки в течение суток. Детальнее о ситуации на фроне — в утренней сводке 28 мая.

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