Оккупанты обстреляли Таврийск в Херсонской области: двое погибших

Враг атаковал город.

Во время обстрелов в городе Таврийск в Херсонской области погибли два человека, трое раненых.

Об этом сообщил журналист Олег Батурин на странице Facebook.

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Местные жители пострадали во время обстрелов и получили осколочные ранения. “Пострадавших доставили в каховскую больницу. Двое умерли, один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации, еще двое получили ранения средней степени тяжести”, — говорится в сообщении журналиста.

Ранее стало известно, что в Херсонской области сдетонировал кассетный снаряд, погиб житель Нововоронцовки. Еще один получил ранение.

А в частном секторе в Харькове, в районе Лысой горы, после российских обстрелов погиб 12-летний мальчик и женщина — мать двоих детей.

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