Оккупанты обстреляли телебашню, которая транслирует украинские телеканалы на Донбассе

Боевики обстреливали населенный пункт из тяжелой артиллерии.
Российские оккупационные войска совершили обстрел в направлении населенного пункта Камышеваха — в этом районе недавно открыли телебашню, которая транслирует украинские каналы на временно оккупированную РФ территорию.
Об этом сообщает прес-центр ООС.
Вчера, 17 ноября, около 15.30-16.00, противник совершил три обстрела тяжелой артиллерией по населенному пункту Камышеваха на Луганщине. Как отмечает украинская сторона, обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни, с которой осуществляется вещание украинских телеканалов на временно оккупированную РФ территорию.
"Накануне вся новостная лента со стороны оккупантов пестрела фейковыми сообщениями о якобы обстреле украинскими войсками разных населенных пунктов именно из Камышевахи, поэтому становится очевидным, что обстрел телебашни был запланирован российскими артиллеристами заранее. И в медиапространстве оккупанты ввели пресс-службе ООС.
В штабе отмечают, что украинские военнослужащие держат ситуацию под контролем, готовые к отражению любых незаконных действий врага.
Напомним, утром в четверг, 18 ноября, эвакуируют жителей прифронтового Невельского в Донецкой области, который боевик дважды обстреляли за неделю.
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