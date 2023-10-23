Оккупанты обстреляли ТЭС: в "Укрэнерго" рассказали подробности

Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях

В воскресенье, 22 октября, российские кафиры нанесли повреждения одной из ТЭС на востоке. В настоящее время станция работает, продолжается питание потребителей.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что по боевым действиям и по другим причинам без света остается 443 населенных пункта.

"Вчера вечерний максимум потребления был на уровне предыдущего воскресенья 15 октября. Выработка электроэнергии достаточно для покрытия потребления, нет оснований для введения графиков отключений", — говорится в сообщении.

Энергоснабжение потребителей, там, где это возможно, частично восстановлено, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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В "Укрэнерго" отметили, что не видят оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов.

"Лимиты потребления не вводились. Если у вас отсутствует электроэнергия – причины смотрите в личном кабинете потребителя или на сайте вашего облэнерго", – рассказали в "Укрэнерго".

Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Напомним, российские захватчики обстреляли одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК.

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