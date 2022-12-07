Оккупанты обстреляли точку выдачи гумпомощи в Донецкой области — есть раненые

В результате атаки россиян ранения получили по меньшей мере три человека.

В среду, 7 ноября, российские захватчики обстреляли точку выдачи гуманитарной помощи в Ямполе на Донетчине, в результате чего ранения получили по меньшей мере три человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"По меньшей мере, трое жителей Ямполя ранили сегодня рашистские оккупанты, обстреляв центральную площадь поселка. Именно в то время на том месте люди получали гуманитарную помощь", — рассказал он.

В результате обстрела также было повреждено административное здание и по меньшей мере семь жилых домов.

"Россияне в очередной раз показали свою сущность, атаковав гражданское население – без всякой военной потребности. Они еще раз подтвердили, что их армия – толпа убийц и террористов. И они обязательно будут наказаны", — подчеркнул Кириленко.

Преступления оккупантов против мирного населения Украины

Оккупанты 6 декабря обстреляли одну из общин Сумской области, где полностью разрушили сельскую амбулаторию.

В тот же день российские захватчики снова массированно обстреляли Херсон, в результате атаки погиб человек.

В среду, 7 декабря, россияне своими обстрелами разбомбили Дом культуры и лицей в Харьковской области — 67-летняя женщина получила осколочные ранения.

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