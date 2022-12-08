Оккупанты обстреляли Торецк: есть жертва, раненые и много разрушений (фото)

Местные власти призвали жителей Донетчины эвакуироваться.
Российские войска обстреляли Торецк в Донецкой области 8 декабря, в результате чего погиб человек, еще двое — получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"1 человек погиб, 2 ранены в результате артобстрела Торецкого. Снаряды попали в частный сектор — разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов", — говорится в заявлении.
Кириленко отметил, что вражеские войска в который раз цинично обстреливают гражданских. Поэтому каждый, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергает себя смертельной опасности.
"Прошу всех: эвакуируйтесь вовремя!" – призвал глава области.
Напомним, российские оккупанты 7 декабря нанесли удар по центру Курахово в Донецкой области, убив 10 и ранив еще много людей.
В тот же день вражеские силы обстреляли точку выдачи гуманитарной помощи в Ямполе Донецкой области. По меньшей мере три человека получили ранения.
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