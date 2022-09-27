Оккупанты обстреляли три общины на Днепропетровщине: выпустили почти 90 снарядов

Россия снова обстреляла Днепропетровщину.
Российские оккупанты атаковали Никопольщину реактивными снарядами и тяжелой артиллерией. Россияне выпустили почти 90 снарядов попали по трем общинам: Никопольскому, Марганецкому и Красногригоревскому.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По предварительным данным, мирные жители не пострадали.
В Никополе повреждены 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили. В Марганце россияне повредили 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач. Один дом загорелся. В Красногригорьевской общине детали обстрелов уточняются.
В других районах ночь без тревог и без атак, подчеркнул Резниченко.
Как сообщалось, начались 216 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ "вывели из строя" немало оккупантов, вражеской техники, складов с боеприпасами и отбили атаки на 7 участках. Подробнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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