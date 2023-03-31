Оккупанты обстреляли три общины Сумской области: есть раненый и повреждения

В четверг, 30 марта, россияне обстреляли три общины в Сумской области. Они били из минометов и гранатометов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Краснопольская обшина: с беспилотника россияне сбросили два взрывных предмета типа ВОГ. Получил ранения местный житель;

Середино-будская община: обстрелы из минометов. Поврежден частный дом и недействующее зернохранилище;

Белопольское общество: обстрел из гранатометов.

"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", – говорится в сообщении.

Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено, говорят военные.

Напомним, что недавно Сумскую область посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он провел в Сумах координационное совещание с руководителями вооруженных формирований и правоохранительными органами. В частности, обсудили вопросы обустройства и обороны государственной границы.

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