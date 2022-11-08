Оккупанты обстреляли Украину ракетами, а ВСУ уничтожили 4 пункта управления РФ: Генштаб — о ситуации на фронте

Российские оккупанты пытаются удержать захваченные позиции и атакуют на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также россияне обстреливали позиции сил обороны вдоль всей линии столкновения и ведут воздушную разведку.

Об этом 8 ноября говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

Оккупанты продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Противник нанес 3 ракетных и 10 авиационных ударов. От этого пострадали районы населённых пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником авиационных ударов с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства этой страны.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы: на Северском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ободы, Павловка и Покровка Сумской области;

На Слобожанском направлении – из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарне, Бударки, Ольховатка, Двухлетняя, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Сосновка, Старица Харьковской области;

На Купянском и Лиманском направлениях – с артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Вишневое, Купьянск, Крахмальное и Кисловка Харьковской области; Грековка, Мясожаровка, Макеевка и Невское в Луганской области и Лиман, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;

На Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и РСЗО в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клищиевка, Майорск, Опросное, Северное, Раздолевка, Соледарь, Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опросное, Первомайское Донецкой области;

На Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Владимировка, Времовка, Угледар, Никольское, Нескучное, Новополь, Павловка, Пречистовка Донецкой области;

На Запорожском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Варваровка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Ольговское, Степное, Темировка, Успеновка, Волшебное Запорожской области.

На Южнобужском направлении обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам более 30 населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в том числе: Благодатное, Новая Каменка, Сухой Пруд Херсонской области; Васильевка, Кобзарцы, Широкое Николаевской области.

Сопротивление российским оккупантам

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Война в Украине

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Захватчики начали наступление с севера, юга и востока. Россияне планировали захватить Киев и установить в нашей столице марионеточный режим.

Представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, на каких направлениях российские кафиры понесут наибольшие потери. Бахмут, Авдеевка, Угледар – это те направления, где враг несет огромные потери. Это эпицентр русской войны сейчас, там идут самые жестокие, самые кровавые бои.

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