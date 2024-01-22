Оккупанты обстреляли в Донецкой области промышленные объекты и оставили без электричества два угольных предприятия

Под землей в этот момент находились 94 горняка.
Российские оккупанты снова пытались предпринять попытку уничтожения промышленных объектов в Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.
“Из-за обстрелов было прекращено электроснабжение двух угольных предприятий. В то время под землей находились 94 горняка. Сразу после обстрела они были уведомлены об аварийной ситуации. В настоящее время электроснабжение возобновлено, жизни шахтеров ничего не угрожает”, — подчеркнул Вадим Филашкин.
Напомним, что в Донецкой области военный застрелил полицейских и гражданских женщин.
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