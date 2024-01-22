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Оккупанты обстреляли в Донецкой области промышленные объекты и оставили без электричества два угольных предприятия

Оккупанты обстреляли в Донецкой области промышленные объекты и оставили без электричества два угольных предприятия

Ракетный удар РФ по Донбассу/фото иллюстративный. / Фото: ГСЧС Украины

Под землей в этот момент находились 94 горняка.

Российские оккупанты снова пытались предпринять попытку уничтожения промышленных объектов в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

“Из-за обстрелов было прекращено электроснабжение двух угольных предприятий. В то время под землей находились 94 горняка. Сразу после обстрела они были уведомлены об аварийной ситуации. В настоящее время электроснабжение возобновлено, жизни шахтеров ничего не угрожает”, — подчеркнул Вадим Филашкин.

Напомним, что в Донецкой области военный застрелил полицейских и гражданских женщин.

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