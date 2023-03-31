Оккупанты обстреляли Запорожье и бьют из авиации: в Генштабе рассказали о текущей ситуации на фронте

Российские оккупанты в течение суток нанесли пять ракетных и 12 авиационных ударов. Армия РФ более 20 раз обстреливала территорию нашего государства по реактивным системам.

Армия России продолжает обстреливать наше государство из разного рода вооружений. Всего за сутки они совершили пять ракетных и 12 авиационных ударов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, в течение суток противник нанес пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты обстреляли Запорожье

Не имея желаемых результатов в поле боя, враг продолжает цинично терроризировать мирных граждан нашей страны. Сегодня российская федерация нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам города Запорожья и других населенных пунктов Украины, применив баллистические ракеты. Для авиационных ударов противник также задействовал 6 ударных БпЛА типа «Шахед-136» – все они были уничтожены нашими защитниками.

Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Какая ситуация на оперативных направлениях

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За эти сутки подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 30 атак противника. Самыми ярыми остаются бои за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В рамках мероприятий боевой подготовки завершились учения подразделений ССО вооруженных сил республики Беларусь. В то же время высшее политическое руководство этой страны продолжает поддерживать российскую агрессию, предоставляет противнику воздушное пространство и территорию. На белорусских полигонах идет подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Однако признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Каменка, Фиголовка, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское — Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам, рядом с линией боевого столкновения, а именно: Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За сутки противник обстрелял населенные пункты Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и Первомайское, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Тонечко, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, обстрелил населенные пункты Водяное, Угледар, Большая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции в фортификационном отношении. Обстрелял, в частности, населенные пункты Времивка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, а также Херсон.

Какие населенные пункты обстреляли россияне

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Барановка Черниговской области, Сосновка, Волфин, Кондратовка, Новониколаевка, Поповка, Александровка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Глубокое, Бочково и Бударки на Харьковщине.

Оккупанты бегут с позиций

Продолжается тенденция увеличения случаев бегства групп личного состава противника из подразделений и воинских частей. Так, в Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области, оккупанты разыскивают 50 дезертировавших военнослужащих.

Как работала авиация Сил обороны

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что российские кафиры на боевое дежурство в Черное море вывели еще один ракетоноситель.

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