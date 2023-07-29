Оккупанты обстреляли Запорожье: погибли два человека (фото)

Кроме двух погибших, еще одна женщина получила ранения.

Российские захватчики нанесли очередной удар по Запорожью, в результате чего погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Он сообщил, что кроме двух погибших еще одна женщина получила ранения.

"Вражеская ракета попала по открытой местности. К сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших людей", — написал Куртев.

Он заявил, что в результате обстрела взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета.

"На местах разворачивается палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и соответствующие службы", – добавил Куртев.

Захватчики обстреляли Запорожье / Фото: /t.me/suspilnezaporizhzhya

Захватчики обстреляли Запорожье

Захватчики обстреляли Запорожье

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре из-за российского удара возросло количество пострадавших.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате вражеского обстрела Сумщины уничтожена ферма, погибли более полусотни животных.

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