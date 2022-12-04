Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть "прилеты": в ОВА рассказали первые подробности атаки (видео)

Войска РФ продолжают ракетные атаки на мирные земли Украины.
Российские оккупационные войска ракетами атаковали одно из сел Запорожского района. Там зафиксировано несколько прилетов.
Об этом утром 4 декабря рассказал Александр Старух, глава Запорожской ОВА.
По его данным, на территории частной застройки выбиты стекла, повреждены кровли жилых домов, линии электросетей. К счастью, обошлось без жертв.
Старух добавил, что пожар был ликвидирован спасателями.
"Враг продолжает ракетные атаки на наши мирные земли. Этой ночью зафиксировано несколько прилетов в одно из сел Запорожского района. В результате взрывов на территории частной застройки выбиты стекла, повреждены кровли частных жилых домов, линии электросетей. Пожар ликвидировали наши спасатели. К счастью, все люди остались живы и невредимы", — говорится в его сообщении.
К слову, поздно вечером 3 декабря в Запорожье во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы.
Напомним, в ночь на 4 декабря оккупанты обстреливали Никопольщину. В целом россияне атаковали четыре громады — Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую. Оккупанты 10 раз обстреливали из "Градов" и тяжелой артиллерии мирные города и села.
Как сообщалось, в Запорожье мужчине стало плохо у "Пункта незламності". Он пришел туда погреться и зарядить гаджет и упал на землю. Мужчина не мог говорить и шевелиться, а потом потерял сознание. Спасатели положили мужчину на кровать в палатке, вызвали медиков, а пока не прибыла скорая, оказывали первую помощь.
Читайте также:
- "Стает горячо": российские оккупанты понемногу уходят из Пологов в сторону Мариуполя, вывозя имущество из больницы
- Туса удалась на славу: под Мелитополем в клубе, где находились российские "мобики", раздались взрывы (видео)
- Смущенная мать целовала сына в гробу: история Сережки, который прожил всего два дня, потому что его убила российская ракета