Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть "прилеты": в ОВА рассказали первые подробности атаки (видео)

Российские оккупационные войска ракетами атаковали одно из сел Запорожского района. Там зафиксировано несколько прилетов.

Об этом утром 4 декабря рассказал Александр Старух, глава Запорожской ОВА.

По его данным, на территории частной застройки выбиты стекла, повреждены кровли жилых домов, линии электросетей. К счастью, обошлось без жертв.

Старух добавил, что пожар был ликвидирован спасателями.

"Враг продолжает ракетные атаки на наши мирные земли. Этой ночью зафиксировано несколько прилетов в одно из сел Запорожского района. В результате взрывов на территории частной застройки выбиты стекла, повреждены кровли частных жилых домов, линии электросетей. Пожар ликвидировали наши спасатели. К счастью, все люди остались живы и невредимы", — говорится в его сообщении.

К слову, поздно вечером 3 декабря в Запорожье во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы.

Напомним, в ночь на 4 декабря оккупанты обстреливали Никопольщину. В целом россияне атаковали четыре громады — Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую. Оккупанты 10 раз обстреливали из "Градов" и тяжелой артиллерии мирные города и села.

Как сообщалось, в Запорожье мужчине стало плохо у "Пункта незламності". Он пришел туда погреться и зарядить гаджет и упал на землю. Мужчина не мог говорить и шевелиться, а потом потерял сознание. Спасатели положили мужчину на кровать в палатке, вызвали медиков, а пока не прибыла скорая, оказывали первую помощь.

Читайте также: