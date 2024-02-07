Оккупанты обстреляли Запорожскую область – есть жертва и разрушения (фото)

Оккупационные войска России били по 19 городам и селам Запорожской области — зафиксировано 179 ударов. В результате артиллерийского удара по Степногорску на собственном дворе погибла 69-летняя местная жительница.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Так, 128 артударов пришлось по территории Орехова, Новоданиловки, Полтавки, Левадного, Белогорья, Малиновки, Степногорска, Степного, Каменского, Малых Щербаков и других прифронтовых населенных пунктов.

Последствия атаки РФ по Запорожской области/ Фото: Запорожская ОВА

Оккупанты совершили авиационный удар по Новодаровке, 55 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному, Волшебному, Новодаровке, Красному, Новоандреевке, Пятихатках, а также обстреляли из РСЗО Роботино, Малую Токмачку и Новоданиловку.

Напомним, в Днепропетровской области есть разрушение на территории коммунального предприятия.

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