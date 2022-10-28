Оккупанты обстреляли Запорожскую область: есть жертвы и раненые (фото)

За прошедшие сутки, 27 октября, военнослужащие РФ обстреляли Пологовский и Васильевский районы на Запорожье. В результате обстрелов повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Один человек погиб, двое ранены.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Пологовского и Васильевского районов.

В результате обстрела пострадали супруги из Каменского. Женщина доставлена в больницу, мужчина погиб от осколочных ранений.

По фактам военных преступлений правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Отметим, с 7 по 18 октября Россия нанесла около 190 массированных ударов по Украине: обстреляли 16 областей и Киев.

В Запорожскую область прибывают российские солдаты