Оккупанты обстреляли Запорожскую область: один мужчина погиб

Российские захватчики продолжают беспощадно обстреливать прифронтовые районы по всем видам вооружения.

В результате обстрела прифронтовых территорий в Запорожской области погиб мужчина, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Он заявил, что в результате вражеских обстрелов погиб 51-летний мужчина в Малой Токмачке.

"В Преображенке двое пострадавших — 40-летняя женщина и 39-летний мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов", — сообщил Малашко.

Кроме того, он рекомендовал жителям прифронтовых мест временно выехать в более безопасные районы, чтобы не подвергать себя опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 июля российская оккупационная армия обстреляла Херсон. В результате атаки по жилым кварталам ранения получили двое детей.

Кроме того, ранее информировали, что захватчики обстреляли 9 общин Сумщины. Зафиксировано 94 взрыва и 14 обстрелов, ранен.

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