Оккупанты обстреляли здание патрульной полиции: много раненых

Оккупанты обстреляли здание патрульной полиции Лисичанска вечером 17 апреля.
В Лисичанске оккупанты обстреляли здание патрульной полиции. В результате вражеских действий шесть сотрудников патрульной полиции попали в госпиталь.
Об этом сообщает Сергей Гайдай глава Луганской ОГА (ОВА).
"Вчера в 20:40 был произведен артобстрел Лисичанска. Несколько российских снарядов попали в админздание областного Управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", — сообщил Гайдай.
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