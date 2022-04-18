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Оккупанты обстреляли здание патрульной полиции: много раненых

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Оккупанты обстреляли здание патрульной полиции: много раненых

Луганська обласна державна адміністрація

Оккупанты обстреляли здание патрульной полиции Лисичанска вечером 17 апреля.

В Лисичанске оккупанты обстреляли здание патрульной полиции. В результате вражеских действий шесть сотрудников патрульной полиции попали в госпиталь.

Об этом сообщает Сергей Гайдай глава Луганской ОГА (ОВА).

"Вчера в 20:40 был произведен артобстрел Лисичанска. Несколько российских снарядов попали в админздание областного Управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", — сообщил Гайдай.

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