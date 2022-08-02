Оккупанты обстреляли Зеленодольскую ТЭС из "Смерчей" и "Градов"

На южном направлении российские оккупанты нанесли шесть ударов, под ракеты и снаряды попали объекты транспортной инфраструктуры, гражданский микроавтобус и здания теплоэлектростанции.

В течение суток 1 августа российские оккупанты нанесли два ракетных удара тремя крылатыми ракетами "Точка-У" по Марьянскому и Гранитному на Криворожье, повредив объекты транспортной инфраструктуры, трансформаторные и линии электропередач. Человеческих потерь нет.

Об этом сообщили в ночь на 2 августа в оперативном командовании "Юг".

С направления Крещеновки по Нововоронцовке враг выпустил 15 реактивных снарядов из установки "Град". Обошлось без человеческих жертв, но есть разрушенные постройки.

В районе Долгового россияне по противотанковому ракетному комплексу расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли трое мирных жителей, еще пятеро ранены. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь.

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Вечером 1 августа оккупанты выпустили 16 реактивных снарядов из системы "Смерч" и 40 снарядов из "Градов" по Зеленодольской ТЭС. Разрушены два здания, без человеческих потерь.

Трижды враг атаковал вертолетами позиции ВСУ в Бериславском и Каховском районах Херсонщины, а также в Баштанском – Николаевской области. Без потерь.

Напомним, оккупанты собрали на юге около 30 батальонно-тактических групп для наступления на Кривой Рог и Николаев.

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