Оккупанты обстреляли жилой дом в Херсонской области: погибли дети

Россияне нанесли минометный обстрел по дому, в котором находились люди.

Российские оккупационные войска днем 5 марта обстреляли село Понятовка Херсонской области. Попали оккупанты в частный жилой дом, в результате вражеской атаки погибли три человека — женщина и двое детей.

Об этом информируют глава Офиса президента Андрей Ермак и пресс-служба Херсонской ОВА.

Известно, что армия РФ ударила по селу Понятовка Дарьевской громады из минометов. Враг целенаправленно атаковал жилой дом, в котором находились мирные люди, акцентируют в ОВА.

По предварительной информации, из-за этой вражеской атаки погибли трое гражданских жителей Херсонщины.

"Произошел минометный обстрел села Понятовка на Херсонщине. Попадание в частный жилой дом. Погибли 3 человека. Известно, что погибла женщина и двое детей. Российские террористы продолжают убивать мирных людей", — написал Ермак.

По данным полиции, прошедшие сутки, 4 марта, оккупанты стреляли по жилым кварталам и линиям электропередач Бериславского и Херсонского районов. В результате обстрелов РФ погиб 33-летний тракторист, были ранены люди.

В Херсоне под атаку врага попало коммунальное предприятие, там ранена работница, многоквартирные и частные дома в центре, микрорайонах Корабел, ХБК, Таврический и Северный.

В с. Чернобаевка повреждена линия электропередач. Под вражеский обстрел попала следственно-оперативная группа полиции в пгт Антоновка. Правоохранители на служебном автомобиле ехали по вызову, когда российские военные запустили дрон и сбросили на людей гранату. Пострадали четверо полицейских. Их госпитализировали в больницу, у всех осколочные ранения и контузия.

Напомним, оккупанты начали активнее применять боевые дроны в Херсонской области. Такие действия врага очень опасны, говорит начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Поэтому жителям региона надо быть очень внимательными.

Как сообщалось, россияне в Херсонской области обстреляли скорую, которая вывозила раненого бойца.

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