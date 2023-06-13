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Оккупанты обстреляли жилой дом в Кривом Роге: что известно

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1072
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты обстреляли жилой дом в Кривом Роге: что известно

Оккупанты ударили по жилому дому в Кривом Роге / Фото: ТСН.ua

Есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии.

В ночь на вторник, 13 июня, оккупанты обстреляли жилой дом в Кривом Роге. Также есть попадание в мирные объекты нескольких районов города.

Об этом сообщает мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

На местах работают все экстренные службы. Медики оказывают помощь пострадавшим, в том числе и находящимся в крайне тяжелом состоянии. Вероятно, есть люди под завалами. Полную информацию пока уточняют.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Харьков дронами, в результате чего пострадали гражданские объекты.

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Дата публикации
Просмотры
1072
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