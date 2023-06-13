Оккупанты обстреляли жилой дом в Кривом Роге: что известно

В ночь на вторник, 13 июня, оккупанты обстреляли жилой дом в Кривом Роге. Также есть попадание в мирные объекты нескольких районов города.

Об этом сообщает мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

На местах работают все экстренные службы. Медики оказывают помощь пострадавшим, в том числе и находящимся в крайне тяжелом состоянии. Вероятно, есть люди под завалами. Полную информацию пока уточняют.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Харьков дронами, в результате чего пострадали гражданские объекты.