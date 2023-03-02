Оккупанты обстреляли жилой дом в Запорожье

Во время масштабной воздушной тревоги в ночь на 2 марта в Запорожье раздался взрыв.

В результате ночных обстрелов Запорожья пострадал многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"По предварительной информации, в результате вражеского прилета в одном из районов города разрушений претерпел многоэтажный жилой дом", — отметил он.

Подробная информация пока уточняется.

Запорожские телеграм-каналы опубликовали первые кадры с места "прилета".

Напомним, в ночь на 2 марта в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Ранее мы сообщали, что вечером 1 марта раздались взрывы в Сумской области. Затем стало известно, что захватчики повредили линию электропередач, жителей региона предупредили о возможных перебоях со светом.